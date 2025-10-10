Exposition les Atypiques Remp’Art Alixan

Exposition les Atypiques Remp’Art Alixan vendredi 10 octobre 2025.

Exposition les Atypiques

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

2025-10-10

RempART accueille une exposition les atypiques , œuvres de Ernest Pignon-Ernest, Gilles Rhode, Elisabeth Gratacap, Anne Poupard, Kinton, Pascale Bernard-Lacour, Mathieu Esclassan et Alain Roth.

RempART; c’est deux lieux d’exposition sur 140 m2.

Remp’Art 9 boulevard Quiot Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes rempart.alixan@gmail.com

English :

RempART hosts an exhibition entitled les atypiques , featuring works by Ernest Pignon-Ernest, Gilles Rhode, Elisabeth Gratacap, Anne Poupard, Kinton, Pascale Bernard-Lacour, Mathieu Esclassan and Alain Roth.

RempART: two 140 m2 exhibition spaces.

German :

RempART beherbergt die Ausstellung Les atypiques , Werke von Ernest Pignon-Ernest, Gilles Rhode, Elisabeth Gratacap, Anne Poupard, Kinton, Pascale Bernard-Lacour, Mathieu Esclassan und Alain Roth.

RempART, das sind zwei Ausstellungsräume auf 140 m2.

Italiano :

RempART ospita la mostra les atypiques , con opere di Ernest Pignon-Ernest, Gilles Rhode, Elisabeth Gratacap, Anne Poupard, Kinton, Pascale Bernard-Lacour, Mathieu Esclassan e Alain Roth.

RempART dispone di due spazi espositivi di 140 m2.

Espanol :

RempART acoge una exposición titulada les atypiques , con obras de Ernest Pignon-Ernest, Gilles Rhode, Elisabeth Gratacap, Anne Poupard, Kinton, Pascale Bernard-Lacour, Mathieu Esclassan y Alain Roth.

RempART cuenta con dos espacios expositivos de 140 m2.

