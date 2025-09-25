Exposition « Les Balnéaires » Preuilly-sur-Claise

» Lorsque je poste sur Instagram une série de portraits de jeunes baigneuses, je ne me pose pas la question du physique de mes modèles. Il a suffi qu’une amie me fasse remarquer que toutes les femmes n’ont pas des corps ainsi faits pour que je mesure l’étendue de ma naïveté. J’ai alors dessiné d’autres modèles, de tous âges, de toutes origines et toutes corpulences afin de rendre hommage aux figures féminines que nous avons croisées ou aperçues lors de nos vacances balnéaires … » RÉGIS LEJONC .

14B Route du Grand-Pressigny Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 67 54 mediatheque@preuillysurclaise.fr

