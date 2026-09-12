[Exposition] Les bateaux en bois : un patrimoine à découvrir, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
dimanche 20 septembre 2026 · Port de pêche · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
[Exposition] Les bateaux en bois : un patrimoine à découvrir Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Port de pêche Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association Egurrezkoa œuvre à préserver et à restaurer les anciens bateaux en bois de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz afin de leur redonner une seconde vie, de les remettre à l’eau et de transmettre ce patrimoine maritime aux générations futures.
Rencontrez ses adhérents et échangez avec eux autour de leur passion et de leur savoir-faire. Découvrez également une exposition de photographies et initiez les enfants au calfatage à travers un atelier ludique.
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Dimanche : 10h00 à 12h00 – 14h00 à 18h00
Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
L’association Egurrezkoa oeuvre à préserver et restaurer les anciens bateaux en bois de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz pour leur redonner une seconde vie, les remettre à l’eau et transmettre le aux …
© Illustration – Jean-Louis Boss
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