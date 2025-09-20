Exposition : « Les bâtisseurs de la Nature : nids, terriers et autres merveilles » Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire Nîmes

Exposition : « Les bâtisseurs de la Nature : nids, terriers et autres merveilles » 20 et 21 septembre Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Nature et architecture : un voyage à travers les collections

Plongez dans les collections du musée pour explorer les liens étroits entre nature et architecture :

Découvrez comment les roches locales façonnent notre environnement urbain et comment les grands monuments de la ville racontent l’histoire géologique de la région.

En Préhistoire, remontez le temps jusqu’aux villages néolithiques et leurs premières constructions.

En Zoologie, admirez les talents d’architectes du règne animal.

Muséum d'histoire naturelle et de préhistoire 13 Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes, France

© Dominique Marck – Ville de Nîmes