Exposition Les bijoux de Fil en Formes Kaysersberg Vignoble

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

La créatrice Régine Jutkowiak expose ses créations, venez découvrir colliers, bracelets, boucles d’oreilles et bagues d’un style unique.

Régine Jutkowiak, Fil en Formes, créée des bijoux uniques pour femmes uniques en pierres naturelles essentiellement.

Retrouvez colliers, bracelets, boucles d’oreilles et bagues d’un style unique.

Cette créatrice habitée par sa passion à lancer sa marque il y a une vingtaine d’année. Elle se fait connaître uniquement lors de salons dédiés à l’art, mais Kaysersberg reste mon lieu favori.

Ses créations sont portées dans le monde entier pour le bonheur des femmes. 0 .

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Designer Régine Jutkowiak exhibits her creations. Come and discover her unique necklaces, bracelets, earrings and rings.

German :

Die Designerin Régine Jutkowiak stellt ihre Kreationen aus. Entdecken Sie Halsketten, Armbänder, Ohrringe und Ringe in einem einzigartigen Stil.

Italiano :

La designer Régine Jutkowiak espone le sue creazioni: venite a scoprire le sue collane, bracciali, orecchini e anelli unici.

Espanol :

La diseñadora Régine Jutkowiak expone sus creaciones. Venga a descubrir sus collares, pulseras, pendientes y anillos únicos.

