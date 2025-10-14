Exposition Les bijoux de Viviane Marsegan Kaysersberg Vignoble

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Vendredi 2025-10-14 10:00:00

2025-10-19 18:00:00

2025-10-14

Exposition d’écharpes et bijoux fantaisie en feutre de Viviane Marsegan. Venez découvrir l’univers original de cette artiste très talentueuse.

Autodidacte, passionnée par les métiers anciens, Viviane MARSEGAN s’est prise de passion pour le travail du feutre de laine utilisée depuis toujours pour de l’utilitaire.

En gardant ces mêmes techniques utilitaires et en mettant à profit son savoir de modeleuse et sa créativité, elle a adapté cet art ancien à la fabrique de bijoux. 0 .

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Exhibition of felt scarves and costume jewelry by Viviane Marsegan. Come and discover the original world of this highly talented artist.

German :

Ausstellung von Schals und Modeschmuck aus Filz von Viviane Marsegan. Entdecken Sie die originelle Welt dieser sehr talentierten Künstlerin.

Italiano :

Mostra di sciarpe in feltro e bigiotteria di Viviane Marsegan. Venite a scoprire l’originale mondo di questa artista di grande talento.

Espanol :

Exposición de pañuelos de fieltro y bisutería de Viviane Marsegan. Venga a descubrir el original universo de esta artista de gran talento.

