Exposition les bobines Bibliothèque Guenrouet

Exposition les bobines

Bibliothèque 12 rue André Caux Guenrouet Loire-Atlantique

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-25

2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-07 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-14 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-21 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-28

EXPOSITION Les Bobines

Exposition du 3 au 28 mars 2026

Venez découvrir l’exposition de tableaux créés au pastel sur le thème Les Bobines , par l’association La Palette des Arts de Saint-Gildas-des-Bois

Bibliothèque intercommunale de Guenrouët, aux horaires d’ouverture

Mardi 09h30 12h30

Mercredi 14h30 18h

Jeudi 15h30 18h

Samedi 09h30 12h30

Renseignements au 02 40 87 80 06

biblioguenrouet@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 12 rue André Caux Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

