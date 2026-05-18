Exposition Les bouquinistes de Paris Palais ducal Nevers
Exposition Les bouquinistes de Paris Palais ducal Nevers lundi 18 mai 2026.
Nevers
Exposition Les bouquinistes de Paris
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:00:00
fin : 2026-05-25 13:00:00
Date(s) :
2026-05-18 2026-05-24 2026-05-26
Venez découvrir l’exposition d’Alain Cornu sur la thématique des Bouquinistes de Paris du 12 au 27 mai dans la salle Fernand Chalandre au Palais ducal (pendant les horaires d’ouverture du Palais ducal).
Horaires d’ouverture du Palais du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, dimanche et jour férié de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Dédicace, rencontre et conférence à 16h avec l’artiste le samedi 16 mai lors du Salon des livres anciens. .
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Exposition Les bouquinistes de Paris
L’événement Exposition Les bouquinistes de Paris Nevers a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cap Grand Nevers
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