Exposition Les buvards racontent notre histoire Musée de l’école publique Vergné
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'école publique · Vergné
Informations pratiques
Vergné
Exposition Les buvards racontent notre histoire
Musée de l’école publique 10 bis rue de la Gare Vergné Charente-Maritime
Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Classe d’école reconstituée à découvrir à travers des ateliers pour enfants et adultes, autour de la dictée ou du certificat d’études.
La visite se complète d’une exposition de buvards illustrés d’époque, témoins du quotidien scolaire d’autrefois.
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Musée de l’école publique 10 bis rue de la Gare Vergné 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 62 89 musee.ecole17@wanadoo.fr
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L’événement Exposition Les buvards racontent notre histoire Vergné a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge