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AGENDA · Vergné

Exposition Les buvards racontent notre histoire Musée de l’école publique Vergné

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'école publique · Vergné

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de l'école publique
Adresse
10 bis rue de la Gare
Ville
17330 Vergné
Département
Charente-Maritime
Tarif
1.5 1.5 1.5

Vergné

Exposition Les buvards racontent notre histoire

Musée de l’école publique 10 bis rue de la Gare Vergné Charente-Maritime

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Classe d’école reconstituée à découvrir à travers des ateliers pour enfants et adultes, autour de la dictée ou du certificat d’études.
La visite se complète d’une exposition de buvards illustrés d’époque, témoins du quotidien scolaire d’autrefois.
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Musée de l’école publique 10 bis rue de la Gare Vergné 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 62 89  musee.ecole17@wanadoo.fr

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L’événement Exposition Les buvards racontent notre histoire Vergné a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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