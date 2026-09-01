Exposition Les buvards racontent notre histoire Musée de l’école publique Vergné

Informations pratiques

Vergné

Exposition Les buvards racontent notre histoire

Musée de l’école publique 10 bis rue de la Gare Vergné Charente-Maritime

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Classe d’école reconstituée à découvrir à travers des ateliers pour enfants et adultes, autour de la dictée ou du certificat d’études.

La visite se complète d’une exposition de buvards illustrés d’époque, témoins du quotidien scolaire d’autrefois.

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Musée de l’école publique 10 bis rue de la Gare Vergné 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 62 89 musee.ecole17@wanadoo.fr

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L’événement Exposition Les buvards racontent notre histoire Vergné a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge