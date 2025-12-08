Exposition Les cerfs-volants du monde Hôtel de Ville Baccarat
Exposition Les cerfs-volants du monde Hôtel de Ville Baccarat lundi 8 décembre 2025.
Exposition Les cerfs-volants du monde
Hôtel de Ville 2 Rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-08 13:30:00
fin : 2026-03-13 17:00:00
Date(s) :
2025-12-08
Au sein de l’Hôtel de Ville de baccarat, découvrez la sublime collection de cerfs-volants d’un passionné normand Pierre-Stéphane Proust. Depuis des siècles, tout autour du monde, les cerfs-volants suscitent l’intérêt, voire la passion des hommes. Du loisir à l’objet culturel, de l’expérimentation scientifique à son utilisation militaire, du matériel sportif aux grands festivals dont il est l’attraction, le cerf-volant revêt mille et une facettes. Cette étonnante histoire, vous pourrez la découvrir à travers des documents originaux, des photos anciennes, des objets insolites et un florilège de cerfs-volants des quatre coins du monde où il est culturellement très présent. De Bali au Japon, de la Chine à la Malaisie, du Guatélama au Vietnam en passant par la Thaïlande… Envolez-vous vers un ailleurs coloré, riche d’histoires et de traditions !Tout public
0 .
Hôtel de Ville 2 Rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35
English :
In the Baccarat town hall, discover the sublime kite collection of Pierre-Stéphane Proust, an enthusiast from Normandy. For centuries, all around the world, kites have aroused the interest and even the passion of mankind. From hobby to cultural object, from scientific experimentation to military use, from sporting equipment to the great festivals it attracts, the kite has a thousand and one facets. Discover this astonishing history through original documents, old photos, unusual objects and a selection of kites from the four corners of the world where they are culturally very present. From Bali to Japan, from China to Malaysia, from Guatemala to Vietnam and Thailand? Fly away to a colorful world, rich in history and tradition!
German :
Im Rathaus von Baccarat können Sie die erhabene Drachensammlung eines leidenschaftlichen Drachenliebhabers aus der Normandie entdecken: Pierre-Stéphane Proust. Seit Jahrhunderten wecken Drachen auf der ganzen Welt das Interesse und sogar die Leidenschaft der Menschen. Von der Freizeitbeschäftigung bis zum Kulturobjekt, von wissenschaftlichen Experimenten bis zum militärischen Einsatz, vom Sportgerät bis zu den großen Festivals, bei denen er die Attraktion ist, hat der Drachen tausend und eine Facette. Diese erstaunliche Geschichte können Sie anhand von Originaldokumenten, alten Fotos, ungewöhnlichen Objekten und einer Auswahl an Drachen aus allen Teilen der Welt, in denen der Drachen kulturell sehr präsent ist, entdecken. Von Bali bis Japan, von China bis Malaysia, von Guatemala über Thailand bis Vietnam? Fliegen Sie in eine farbenfrohe Welt voller Geschichten und Traditionen!
Italiano :
Nel Municipio di Baccarat, scoprite la sublime collezione di aquiloni di Pierre-Stéphane Proust, un appassionato della Normandia. Per secoli, in tutto il mondo, gli aquiloni hanno suscitato l’interesse e persino la passione delle persone. Da oggetto di svago a oggetto culturale, dalla sperimentazione scientifica all’uso militare, dalle attrezzature sportive ai grandi festival che attrae, l’aquilone ha mille e una sfaccettatura. Scoprite questa sorprendente storia attraverso documenti originali, foto d’epoca, oggetti insoliti e un’antologia di aquiloni provenienti dai quattro angoli del mondo dove sono culturalmente molto presenti. Da Bali al Giappone, dalla Cina alla Malesia, dal Guatemala al Vietnam e alla Thailandia? Volate via in un mondo colorato, ricco di storia e tradizione!
Espanol :
En el Ayuntamiento de Baccarat, descubra la sublime colección de cometas de Pierre-Stéphane Proust, un aficionado de Normandía. Durante siglos, en todo el mundo, las cometas han despertado el interés e incluso la pasión de la gente. Del ocio al objeto cultural, de la experimentación científica al uso militar, del equipamiento deportivo a las grandes fiestas que atrae, la cometa tiene mil y una facetas. Descubra esta asombrosa historia a través de documentos originales, fotos antiguas, objetos insólitos y una antología de cometas procedentes de los cuatro rincones del mundo donde están culturalmente muy presentes. De Bali a Japón, de China a Malasia, de Guatemala a Vietnam y Tailandia? Vuele a un mundo colorido, rico en historia y tradición
L’événement Exposition Les cerfs-volants du monde Baccarat a été mis à jour le 2025-11-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS