Exposition les chansons du cousinage, Normandie Amérique du nord Alençon

8 Avenue de Basingstoke Alençon Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-13 08:30:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

2025-10-13

La Normandie compte parmi les régions qui ont le plus contribué au peuplement de la Nouvelle-France aux 17e et 18e siècles. Encore aujourd’hui, nombre de Nord-Américains francophones gardent le souvenir de l’ancêtre qui a fait la grande traversée. Avec eux, ces migrants d’une autre époque ont emmené une partie de leur culture et notamment leurs chansons. Celles-ci ont continué à se transmettre, à s’enrichir et à se réélaborer de part et d’autre de l’Atlantique. Elles ont bougé aussi, avec le temps, au gré des mouvements de population dans toute l’Amérique du Nord. Des rives du Saint-Laurent à l’Acadie jusqu’aux plaines du Midwest ou aux bayous de Louisiane, en passant par la Nouvelle-Angleterre et les provinces de l’Ouest canadien, elles nous disent les métissages qui se sont opérés par la rencontre avec d’autres communautés et d’autres peuples. Elles gardent aussi les traces de leurs origines, parties de France, et conservent un lien de parenté inaltérable avec leurs cousines de Normandie.

Cette exposition vient mettre en évidence cet héritage partagé, à travers le temps et l’espace, et vivifier les cousinages entre les deux rives de l’Atlantique à travers une matière culturelle originale celle des chansons mais aussi des musiques instrumentales ou de la danse. Une véritable invitation au voyage !

Exposition réalisée par l’association La Loure, centre ressource pour les musiques et traditions orales en Normandie, avec le concours des Archives départementales. .

