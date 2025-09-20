Exposition « Les châteaux de la richesse viticole » Jardin du dépôt de fouilles Mailhac

Exposition « Les châteaux de la richesse viticole » Jardin du dépôt de fouilles Mailhac samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Les châteaux de la richesse viticole » Samedi 20 septembre, 09h00 Jardin du dépôt de fouilles Aude

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

9h-11h : Balade commentée de 1h30 par la guide conférencière Sarah sur « Mailhac, de l’Antiquité au Bourg médiéval » – Gratuit sur réservation a mairie@mailhac.fr

> 9h : Accueil dans le jardin du Dépot de Fouilles, expo photo et film pour découvrir l’histoire des archéologues vignerons Odette et Jean Taffanel qui ont mis au jour 6 000 ans d’histoire à Mailhac, du Néolithique au Moyen-Âge – Puis départ pour 1h30 de balade, jusqu’à 11h

11h : inauguration de l’exposition invitée « Les Chateaux de la richesse viticole » fin 19e – Début 20e dans notre région – En présence de la mairie de Mailhac et du président de l’association Les Amis de Fontcalvy et du Patrimoine d’Ouveillan, et des bénévoles de l’Association Patrimoine et Archéologie de Mailhac

10h-17h : accès libre au jardin et visite de l’exposition, échange avec les bénévoles présents sur l’histoire du Dépot de Fouilles

L’exposition : « La morphologie des villages languedociens, héritée du moyen âge, entourés de leurs remparts, va se modifier pour s’adapter à la viticulture. A partir des années 1860, à la faveur de cette richesse viticole, le village va sortir de ses remparts avec l’aménagement de nouvelles rues, qui vont permettre la construction de nouvelles maisons mais surtout de caves nécessaires et adaptées à la viticulture.

Dans les périphéries de villages, le long des avenues ou boulevards nouvellement créés vont naître les grandes maisons viticoles appelées souvent maisons de « maitres » qui témoignent de cette période de l’histoire des villages du Languedoc «

Info : 06 72 10 96 86

Jardin du dépôt de fouilles Chemin de Bize, 11120 Mailhac Mailhac 11120 Aude Occitanie 0672109686 https://www.facebook.com/mailhac.aude/ [{« type »: « email », « value »: « mairie@mailhac.fr »}] [{« link »: « mailto:mairie@mailhac.fr »}] Jardin du Dépot de fouilles de Mailhac, ouvert exceptionnellement pour l’occasion Parking dans le champ juste à côté du Dépôt, accès à pied, terrain enherbé

9h-11h : Balade commentée de 1h30 par la guide conférencière Sarah sur « Mailhac, de l’Antiquité au Bourg médiéval » – Gratuit sur réservation a mairie@mailhac.fr

© Association Les Amis de Fontcalvy et du Patrimoine d’Ouvellan