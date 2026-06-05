Exposition Les châteaux de Sainte-Colome Galerie Abraxas Arudy

Arudy

Exposition Les châteaux de Sainte-Colome

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-18

À travers photos, plans, maquettes et objets de reconstitution, cette exposition vous invite à remonter les siècles, de la motte féodale de Sainte-Colome aux ruines de la maison-forte du XIIIe siècle, incendiée en 1569 lors de la 3ème guerre de religion en Béarn, quand son seigneur était l’un des meilleurs ennemis de la reine Jeanne d’Albret. Basé sur les recherches récentes, un regard neuf sur un patrimoine local exceptionnel ! Galerie ouverte les jeudis, vendredis et samedis après-midi ou sur Rendez-vous. .

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Les châteaux de Sainte-Colome

L’événement Exposition Les châteaux de Sainte-Colome Arudy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées