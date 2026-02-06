Exposition Les châteaux forts Place Alexandrine Semence Neuvy-sur-Loire
Exposition Les châteaux forts , du 3 au 28 mars à la médiathèque de Neuvy.
Cette exposition permet de comprendre le rôle essentiel du château à l’époque du Moyen-Âge et son évolution au fil du temps. Elle aborde également la vie des chevaliers, la vie quotidienne, les loisirs à cette époque. Un choix de documents pour adultes et pour la jeunesse accompagne cette exposition. .
Place Alexandrine Semence Médiathèque de Neuvy Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 23 55 mediatheques@coeurdeloire.fr
