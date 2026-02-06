Exposition Les châteaux forts Place Alexandrine Semence Neuvy-sur-Loire

Exposition Les châteaux forts

Place Alexandrine Semence Médiathèque de Neuvy Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-03

Exposition Les châteaux forts , du 3 au 28 mars à la médiathèque de Neuvy.

Cette exposition permet de comprendre le rôle essentiel du château à l’époque du Moyen-Âge et son évolution au fil du temps. Elle aborde également la vie des chevaliers, la vie quotidienne, les loisirs à cette époque. Un choix de documents pour adultes et pour la jeunesse accompagne cette exposition. .

Place Alexandrine Semence Médiathèque de Neuvy Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 23 55 mediatheques@coeurdeloire.fr

