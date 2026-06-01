Sode

EXPOSITION LES CHATS FONT LEUR SALON

LA TOUR DE SODE Sode Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Artisanat, peintures, poterie.

Les ventes de ce salon seront reversées en partie à l’association des Chats Libres du Luchonnais pour l’achat de nourriture et de produits de soin, vermifuge, antiparasitaire et autres. .

LA TOUR DE SODE Sode 31110 Haute-Garonne Occitanie piroska@live.fr

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English :

Crafts, paintings, pottery.

L’événement EXPOSITION LES CHATS FONT LEUR SALON Sode a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE