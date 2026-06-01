EXPOSITION LES CHATS FONT LEUR SALON Sode
EXPOSITION LES CHATS FONT LEUR SALON Sode samedi 20 juin 2026.
Sode
EXPOSITION LES CHATS FONT LEUR SALON
LA TOUR DE SODE Sode Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Artisanat, peintures, poterie.
Les ventes de ce salon seront reversées en partie à l’association des Chats Libres du Luchonnais pour l’achat de nourriture et de produits de soin, vermifuge, antiparasitaire et autres. .
LA TOUR DE SODE Sode 31110 Haute-Garonne Occitanie piroska@live.fr
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English :
Crafts, paintings, pottery.
L’événement EXPOSITION LES CHATS FONT LEUR SALON Sode a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE