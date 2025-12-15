Exposition | Les chats peints de Noël Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente

Exposition | Les chats peints de Noël

Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente

Début : Lundi 2025-12-20

fin : 2025-01-17

2025-12-20

Après les décors de conte, les Chats Peints de Noël s’invitent à la Galerie Municipale.

Vernissage Samedi 20 Décembre à 17H30

English : Exhibition | Christmas painted cats

After the fairy-tale decorations, the Christmas Painted Cats invite themselves to the Galerie Municipale.

Opening: Saturday December 20 at 5.30 pm

