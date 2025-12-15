Exposition | Les chats peints de Noël Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente
Exposition | Les chats peints de Noël
Début : Lundi 2025-12-20
fin : 2025-01-17
2025-12-20
Après les décors de conte, les Chats Peints de Noël s’invitent à la Galerie Municipale.
Vernissage Samedi 20 Décembre à 17H30
English : Exhibition | Christmas painted cats
After the fairy-tale decorations, the Christmas Painted Cats invite themselves to the Galerie Municipale.
Opening: Saturday December 20 at 5.30 pm
