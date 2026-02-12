Exposition Les cheffes étoilées Bibliothèque Emile Littré Le Mesnil-le-Roi

Exposition Les cheffes étoilées

Bibliothèque Emile Littré 43 rue de la marne Le Mesnil-le-Roi Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-14

Des mères lyonnaises au cheffes d’aujourd’hui reconnues dans le monde entier telles Anne-Sophie Pic, Hélène Darroze, Annie Féolde ou Dominique Crenn, venez découvrir l’art de ces cheffes cuisinières et maîtres restauratrices françaises.

.

Bibliothèque Emile Littré 43 rue de la marne Le Mesnil-le-Roi 78600 Yvelines Île-de-France +33 1 34 93 26 00 communication@ville-lemesnilleroi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From Lyon?s mothers to today?s world-renowned chefs such as Anne-Sophie Pic, Hélène Darroze, Annie Féolde and Dominique Crenn, come and discover the art of these French chefs and master restaurateurs.

L’événement Exposition Les cheffes étoilées Le Mesnil-le-Roi a été mis à jour le 2026-02-10 par Conseil Départemental des Yvelines