Exposition Les cheffes étoilées Bibliothèque Emile Littré Le Mesnil-le-Roi

Bibliothèque Emile Littré 43 rue de la marne Le Mesnil-le-Roi Yvelines
Début : 2026-03-14
fin : 2026-04-04
2026-03-14
Des mères lyonnaises au cheffes d’aujourd’hui reconnues dans le monde entier telles Anne-Sophie Pic, Hélène Darroze, Annie Féolde ou Dominique Crenn, venez découvrir l’art de ces cheffes cuisinières et maîtres restauratrices françaises.
Bibliothèque Emile Littré 43 rue de la marne Le Mesnil-le-Roi 78600 Yvelines Île-de-France +33 1 34 93 26 00 communication@ville-lemesnilleroi.fr
From Lyon?s mothers to today?s world-renowned chefs such as Anne-Sophie Pic, Hélène Darroze, Annie Féolde and Dominique Crenn, come and discover the art of these French chefs and master restaurateurs.
