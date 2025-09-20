Exposition les cheveux blancs d’Anouk Desury École nationale de protection judiciaire de la jeunesse Roubaix

Exposition les cheveux blancs d’Anouk Desury 20 et 21 septembre École nationale de protection judiciaire de la jeunesse Nord

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez l’@École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) lors des Journées européennes du Patrimoine !

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, l’@École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) vous accueille dans deux lieux emblématiques pour faire découvrir son patrimoine et ses missions.

À Roubaix, venez explorer l’ancienne filature Delattre, témoin de l’histoire industrielle roubaisienne, qui abrite aujourd’hui l’institution formant les professionnels de la justice des mineurs et du travail social. Pendant votre visite, prenez aussi le temps de découvrir l’exposition « Les Cheveux blancs » d’@Anouk Desury : un hommage émouvant aux anciens travailleurs immigrés du Nord et à leurs familles, à voir du 19 septembre au 17 octobre 2025.

Deux créneaux de visite guidée chaque jour : de 14h à 15h et de 15h à 16h

✅ Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de la @Métropole Européenne de Lille (MEL) : https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html

École nationale de protection judiciaire de la jeunesse 16 rue du Curoir – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 59 03 14 16 http://www.enpjj.justice.fr L'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) assure des missions de formation et développe des activités de recherche, de documentation et d'édition à destination des professionnels de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Elle développe par ailleurs l'ouverture de son offre de formation aux acteurs de la justice des mineurs, de la protection de l'enfance et du secteur associatif habilité (SAH). Métro ligne 2 arrêt Grand Place

