Exposition les cheveux blancs d’Anouk Desury Roubaix

Exposition les cheveux blancs d’Anouk Desury

16 rue du Curoir – Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’@École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) lors des Journées européennes du Patrimoine !

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, l’@École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) vous accueille dans deux lieux emblématiques pour faire découvrir son patrimoine et ses missions.

À Roubaix, venez explorer l’ancienne filature Delattre, témoin de l’histoire industrielle roubaisienne, qui abrite aujourd’hui l’institution formant les professionnels de la justice des mineurs et du travail social. Pendant votre visite, prenez aussi le temps de découvrir l’exposition Les Cheveux blancs d’@Anouk Desury un hommage émouvant aux anciens travailleurs immigrés du Nord et à leurs familles, à voir du 19 septembre au 17 octobre 2025.

Deux créneaux de visite guidée chaque jour de 14h à 15h et de 15h à 16h

✅ Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de la @Métropole Européenne de Lille (MEL) [https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html](https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html) .

16 rue du Curoir – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 59 03 14 14

