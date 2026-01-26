Exposition Les ciné-clubs à l’affiche Médiathèque Guingamp

Exposition Les ciné-clubs à l’affiche

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-11

fin : 2026-03-14

2026-02-11

Cette exposition vous propose un véritable voyage à travers la cinéphilie populaire portée par les associations d’éducation populaire. Privés de l’utilisation des affiches commerciales, les cinéphiles avaient décidé, dans les années 70-80, de procéder eux-mêmes à la création de leur matériel promotionnel. Par le biais de ces créations originales, l’exposition vous plonge dans l’Âge d’or des ciné-clubs, leur histoire, leur rapport au cinéma commercial, leurs goûts cinéphiliques, leurs influences, leurs pratiques… Une sélection d’affiches de cinéma amateures créées par les militants de la Ligue de l’enseignement est proposée, parmi lesquelles celles de Michel Débédat tiennent une place toute particulière. Visite guidée de l’exposition sur inscription au 06 88 88 70 15. Vernissage, vendredi 13 février à 18h, en présence de Pascal Laborderie. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

