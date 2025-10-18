Exposition : Les Climats du Paysage de l’architecte paysagiste Bas Smets LUMA Arles Pont-de-Crau

Exposition : Les Climats du Paysage de l’architecte paysagiste Bas Smets 18 et 19 octobre LUMA Arles Bouches-du-Rhône

Gratuit, sans réservation

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T19:00:00

Fin : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T19:00:00

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, l’exposition Les Climats du Paysage de Bas Smets, architecte paysagiste du parc de LUMA Arles, sera exceptionnellement en accès libre.

L’exposition réunit architecture paysagère, design et pensée écologique pour démontrer comment les écologies urbaines peuvent être imaginées et construites. Elle interroge la manière de repenser les écosystèmes et notre relation à l’environnement.

LUMA Arles 35 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 65 88 10 00 http://www.luma.org LUMA Arles est un campus créatif interdisciplinaire où à travers des expositions, des conférences, du spectacle vivant, de l’architecture et du design, des penseurs, artistes, chercheurs, scientifiques, interrogent les relations qu’entretiennent art, culture, environnement, droits humains et recherche.

À la fois lieu de production et d’expérimentation pour les artistes comme pour le grand public, LUMA Arles accueille chaque année des expositions d’artistes majeurs, des œuvres de grandes figures de la création contemporaine, des commandes spécifiques et des projets in-situ. Des archives d’artistes, de photographes ou d’expositions, sont accessibles dans des conditions dignes des plus grandes institutions internationales.

© Victor & Simon / Grégoire d’Ablon