Exposition Les collections en mouvement Nouvelles donations et restaurations Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Exposition Les collections en mouvement Nouvelles donations et restaurations

Musée du Hiéron 13 rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-03-20

Les collections d’un musée s’animent, voyagent, se refont une beauté, s’accroissent… Pour la réouverture du musée au printemps 2026, la nouvelle exposition temporaire mettra en valeur les mouvements récents (acquisitions et restaurations) au sein du musée.

Deux donations exceptionnelles d’œuvres de Terry Hass (1923-2016) et de Lena Vandrey (1941-2018), extraordinaires artistes du 20ème siècle, représentées dans les plus grands musées nationaux, montreront leur rapport très personnel au sacré. L’occasion de découvrir leurs personnalités fortes et attachantes, tant dans leur art que dans leur vie.

Côté restaurations, deux gravures du 17e siècle embellies de cadres de marqueterie de paille reviendront du C2RMF (Centre de Restauration et de Recherche des Musées de France), à Paris, où elles ont séjourné pendant deux ans pour être analysées sous toutes les coutures : composition des pigments, observation des pailles au microscope à balayage, imagerie hyperspectrale, réflectographie infrarouge, nettoyage au laser… Cette restauration, permise grâce à la rareté de ces œuvres, contribue à améliorer la connaissance scientifique de ce type d’objets, et ce, pour de nombreux autres musées en France : une fierté pour la ville de Paray-le-Monial ! .

Musée du Hiéron 13 rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Les collections en mouvement Nouvelles donations et restaurations

L’événement Exposition Les collections en mouvement Nouvelles donations et restaurations Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I