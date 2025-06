Exposition Les Comédiens de Haute Provence Musée d’Archeologie et d’Histoire de Nyons Nyons 5 juillet 2025 07:00

Exposition Les Comédiens de Haute Provence

Début : 2025-07-05

fin : 2025-09-21

2025-07-05

Exposition « Les Comédiens de Haute Provence ». Un retour sur une compagnie de théâtre qui a marqué, par ses spectacles, les dernières décennies du XXe siècle. Ils ont animé la vie nyonsaise par leurs représentations.

Musée d’Archeologie et d’Histoire de Nyons 8 rue Pierre Toesca

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 17 73 nyonsarcheo@yahoo.fr

English :

Les Comédiens de Haute Provence » exhibition. A look back at a theater company whose shows left their mark on the last decades of the 20th century. Their performances enlivened life in Nyons.

German :

Ausstellung « Les Comédiens de Haute Provence ». Ein Rückblick auf eine Theatergruppe, die mit ihren Aufführungen die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Jahrhunderts geprägt hat. Sie belebten mit ihren Aufführungen das Leben in Nyons.

Italiano :

Mostra « Les Comédiens de Haute Provence ». Uno sguardo indietro a una compagnia teatrale i cui spettacoli hanno segnato gli ultimi decenni del XX secolo. I loro spettacoli hanno animato la vita di Nyons.

Espanol :

Exposición « Les Comédiens de Haute Provence ». Una mirada retrospectiva a una compañía teatral cuyos espectáculos marcaron las últimas décadas del siglo XX. Sus representaciones animaron la vida de Nyons.

