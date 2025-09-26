Exposition « Les commencements… La première fois que je… » Vendeuvre-sur-Barse
Exposition « Les commencements… La première fois que je… » Vendeuvre-sur-Barse vendredi 26 septembre 2025.
Exposition « Les commencements… La première fois que je… »
11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 14:00:00
fin : 2025-11-05 18:00:00
Date(s) :
2025-09-26
Le talent n’attend pas le nombre des années !
Pour cette nouvelle exposition, admirez une trentaine d’œuvres picturales réalisées par des enfants du monde entier, de 3 à 25 ans, dans le cadre du concours international d’arts plastiques organisé par l’IMAJ (Institut Mondial d’Art de la Jeunesse Centre pour l’Unesco).
À venir Visite guidée de l’expo avec Michel Girost, président de l’IMAJ et une médiatrice artistique le mercredi 1er octobre à 17h. .
11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition « Les commencements… La première fois que je… » Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne