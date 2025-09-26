Exposition « Les commencements… La première fois que je… » Vendeuvre-sur-Barse

Exposition « Les commencements… La première fois que je… »

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube

Début : 2025-09-26 14:00:00

fin : 2025-11-05 18:00:00

2025-09-26

Le talent n’attend pas le nombre des années !

Pour cette nouvelle exposition, admirez une trentaine d’œuvres picturales réalisées par des enfants du monde entier, de 3 à 25 ans, dans le cadre du concours international d’arts plastiques organisé par l’IMAJ (Institut Mondial d’Art de la Jeunesse Centre pour l’Unesco).

À venir Visite guidée de l’expo avec Michel Girost, président de l’IMAJ et une médiatrice artistique le mercredi 1er octobre à 17h. .

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

