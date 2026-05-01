Le Puy-en-Velay

Exposition Les Costes par Catherine Haro

23 Rue des Tables Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Découvrez la galerie de peintures Les Costes de Catherine Haro à l’occasion d’une exposition ayant lieu Rue des Tables au Puy-en-Velay du 21 au 31 Mai 2026.

.

23 Rue des Tables Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 45 00 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Catherine Haro’s painting gallery Les Costes at an exhibition on Rue des Tables in Le Puy-en-Velay from May 21 to 31, 2026.

L’événement Exposition Les Costes par Catherine Haro Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay