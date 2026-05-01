Exposition Les Costes par Catherine Haro Le Puy-en-Velay
Exposition Les Costes par Catherine Haro Le Puy-en-Velay jeudi 21 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Exposition Les Costes par Catherine Haro
23 Rue des Tables Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Découvrez la galerie de peintures Les Costes de Catherine Haro à l’occasion d’une exposition ayant lieu Rue des Tables au Puy-en-Velay du 21 au 31 Mai 2026.
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23 Rue des Tables Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 45 00 39
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English :
Discover Catherine Haro’s painting gallery Les Costes at an exhibition on Rue des Tables in Le Puy-en-Velay from May 21 to 31, 2026.
L’événement Exposition Les Costes par Catherine Haro Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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