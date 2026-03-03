Exposition Les costumes bretons de 1840 à 1920 Salle des Fêtes Ploubazlanec

Exposition Les costumes bretons de 1840 à 1920

Salle des Fêtes 18 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Les costumes des femmes paimpolaises sont noirs car elles étaient toujours en deuil. La femme se marie aussi en noir. Seule, une couronne de fleurs d’oranger la distingue des autres femmes. Le blanc est réservé pour les tenues de baptême ou de communion. La femme porte une jupe longue noire, un tablier noir, une chemise blanche. Son châle est noir également. Quant à la coiffe, elle porte le ‘capot’, la ‘toukenn’ ou la ‘catiole’. .

Salle des Fêtes 18 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 23 41 46 06

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English :

L’événement Exposition Les costumes bretons de 1840 à 1920 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol