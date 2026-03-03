Exposition Les costumes bretons de 1840 à 1920 Salle des Fêtes Ploubazlanec

Exposition Les costumes bretons de 1840 à 1920

Salle des Fêtes 18 Rue du Port Loguivy de la Mer Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Les costumes des femmes du Trégor-Goêlo suivaient les évènements de leur vie. Les costumes des femmes paimpolaises sont noirs car elles étaient toujours en deuil. Durant les années de pêche à la morue, elles ont perdu un père, un frère, un mari, un enfant. La femme se mariait aussi en noir. Seule, une couronne de fleurs d’oranger la distinguait des autres femmes. C’était le symbole de la pureté. Son châle était noir également car le vêtement coûtait cher et il fallait qu’il serve à toute occasion. La dimension du châle évolue : petit dans un premier temps, il devient brodé au milieu du XIXe siècle, de couleur ou en cachemire pour les plus aisées. Pour la vie quotidienne, la femme porte une jupe longue noire et un tablier noir . Elle portait une chemise blanche, blanc cassé ou beige. Les vêtements devaient résister aux travaux de tous les jours. Quant à la coiffe, les femmes portaient le ‘capot’ ,la coiffe des travaux à Bréhat, ou la ‘toukenn’, une coiffe portée de Morlaix à Paimpol. La ‘catiole’, en tulle brodé aux bords festonnés avec lien de serrage à la base du fond est une coiffe de cérémonie. Le blanc était réservé pour les tenues de baptême ou de communion. La guerre sonne la fin des costumes devenus lourds à porter entre les nouvelles méthodes de travail et les nouveaux moyens de transport. .

Salle des Fêtes 18 Rue du Port Loguivy de la Mer Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 23 41 46 06

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L’événement Exposition Les costumes bretons de 1840 à 1920 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol