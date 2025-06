Exposition « les couleurs avant tout » Villefranche-de-Rouergue 3 juillet 2025 07:00

Aveyron

Exposition « les couleurs avant tout » Salle voutée, place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-21

2025-07-03

2025-07-05

Paroles Vives, Villefranche de Rouergue Aveyron Occitanie présente du 3 au 21 juillet l’exposition de peinture poésie photographie la couleur avant toute chose

Ouverture : 10h-12h et 15h30-19h

Lieu : Salle Voûtée, Place Bernard Lhez

EXPOSITION

Les membres de l’association Paroles Vives ont l’honneur de vous convier au vernissage de l’exposition « La couleur avant toute chose!! de l’Auteur-photographe Jean BARO

Le samedi 5 juillet à partir de 11h30 Buffet convivial ouvert à tous,

à l’ombre des tilleuls de la place Bernard Lhez en présence de l’artiste .

Salle voutée, place Bernard Lhez

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 37 66 paroles.vives12@gmail.com

English :

Paroles Vives, Villefranche de Rouergue Aveyron ? Occitanie presents: from July 3 to 21, the painting-poetry-photography exhibition « la couleur avant toute chose » (« color before all else »)

Open: 10am-12pm and 3.30pm-7pm

Venue: Salle Voûtée, Place Bernard Lhez

German :

Paroles Vives, Villefranche de Rouergue Aveyron ? Okzitanien präsentiert: vom 3. bis 21. Juli die Ausstellung Malerei Poesie Fotografie « La couleur avant toute chose »

Öffnungszeiten: 10h-12h und 15h30-19h

Ort: Gewölbesaal, Place Bernard Lhez

Italiano :

Paroles Vives, Villefranche de Rouergue Aveyron? Occitanie presenta: dal 3 al 21 luglio, la mostra di pittura, poesia e fotografia « La couleur avant toute chose » (Il colore prima di tutto)

Orari di apertura: 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sede: Salle Voûtée, Place Bernard Lhez

Espanol :

Paroles Vives, Villefranche de Rouergue Aveyron ? Occitanie presenta: del 3 al 21 de julio, la exposición de pintura, poesía y fotografía « La couleur avant toute chose » (El color antes que nada)

Horario: de 10.00 a 12.00 h. y de 15.30 a 19.00 h

Lugar: Sala Voûtée, plaza Bernard Lhez

