EXPOSITION LES COULEURS DE L’AVENT Montpellier

La Galerie Olesya Lisa ouvre ses portes à la magie de l’hiver pour une exposition exceptionnelle réunissant 10 artistes venus partager leurs univers et leur sensibilité à travers la couleur, la matière et la lumière.

Peintures, sculptures, illustrations et créations contemporaines dialoguent dans un parcours artistique vibrant, où chaque œuvre devient une invitation à rêver, ressentir et s’évader.

Une véritable ode à la créativité et à la diversité des regards, pensée comme un moment d’émerveillement avant les fêtes.

Vernissage Vendredi 14 novembre, de 16h à 22h

Rencontrez les artistes, échangez autour d’un verre et laissez-vous emporter par la chaleur de cette rencontre artistique conviviale.

JEU CONCOURS DE NOËL “La Magie commence en novembre !” Pour fêter cette exposition, la galerie vous invite à participer à un grand jeu concours tout au long de l’événement.

De nombreuses œuvres sont à gagner, dont un tableau d’une valeur de 800 €, et bien d’autres surprises pour les amoureux d’art et de beauté !

Deux tirages au sort seront organisés Le premier, lors du vernissage du 14 novembre

Le second, le 27 novembre, pour clôturer l’exposition en beauté

Chaque visite, chaque achat est une chance supplémentaire de repartir avec une œuvre d’art ! .

English :

Galerie Olesya Lisa opens its doors to the magic of winter for an exceptional exhibition featuring 10 artists sharing their worlds and sensibilities through color, matter and light.

German :

Die Galerie Olesya Lisa öffnet ihre Türen für eine außergewöhnliche Ausstellung mit 10 Künstlern, die ihre Welt und ihre Sensibilität durch Farbe, Material und Licht teilen.

Italiano :

La Galerie Olesya Lisa apre le sue porte alla magia dell’inverno per una mostra eccezionale che riunisce 10 artisti che condividono i loro mondi e la loro sensibilità attraverso il colore, la materia e la luce.

Espanol :

La Galerie Olesya Lisa abre sus puertas a la magia del invierno con una exposición excepcional que reúne a 10 artistas para compartir sus mundos y su sensibilidad a través del color, la materia y la luz.

