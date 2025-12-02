Exposition Les couleurs du Noir par Marie-Paule Briulet TARBES Tarbes
TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes
Début : 2025-12-02
fin : 2026-01-02
2025-12-02
De l’aquarelle à l’acrylique
Si son travail actuel n’en laisse rien présager, c’est par l’aquarelle que Marie-Paule Briulet a débuté. Elle dessine alors et met en couleur des compositions mêlant légèreté, fluidité et précision du détail.
La métamorphose s’opère il y a une quinzaine d’années, au détour d’un cadeau original de son entourage elle intègre l’Atelier de Créativité à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. C’est alors que, sous l’œil bienveillant de Marie-Hélène Cabanes, elle tombe sous le charme de l’acrylique et s’épanouit dans de grands formats !
De ses débuts en peinture à l’eau, et de son admiration pour la célèbre Blanche Odin, lui restent son perfectionnisme et son amour pour les natures mortes, et en particulier les fleurs, qui reviennent souvent ponctuer son travail.
Tout commence par le noir
Recouvrir la toile de noir, c’est ainsi que tout commence.
C’est à l’occasion d’une exposition organisée par Marie-Hélène Cabanes, et intitulée Noir-noirs-noires. Les dessous du tableau que Marie-Paule découvre la magie du noir, le clair-obscur des Rembrant et Caravage, le Noir-lumière du regretté Pierre Soulages.
C’est le déclic ! Du noir, elle s’essaie à faire naître la vibration de la couleur, tantôt franche, tantôt transparente, révélant la profondeur infinie des tons.
Entre réalisme et abstraction
Avec une toile préalablement baignée de noir, Marie-Paule trouve très vite son style un agencement de tâches colorées et de lumière sur un grand format, carré de préférence. Ce carré magique, presque obsessionnel, qui plaît tant aux artistes par sa modernité et le défi de composition qu’il impose.
Elle suggère, on devine ! S’inspirant des touches spontanées de l’impressionnisme, elle dépeint des objets, des visages, des paysages. Pas de ligne, juste des touches de couleur qui sculptent un volume. Ainsi, la référence à la figuration y est toujours lisible.
Ses thèmes de prédilection ? Marie-Paule trouve son inspiration, sans aucun doute, dans la nature, l’univers floral, mais aussi et surtout l’architecture, les paysages de ville des scènes de vie.
Car on le sent, ses toiles sont habitées des personnages qui se dessinent, des fenêtres allumées, des feuillages qui ondulent avec le vent, des formes qui s’empilent, cohabitent et communiquent, des couleurs qui s’interpellent et se répondent.
Ainsi, dans ces zones floues et douces où la peinture prend vie, naissent aussi des émotions, de la délicatesse et de la poésie.
> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
.
TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes 65000
English :
From watercolour to acrylic
If her current work is anything to go by, it was in watercolor that Marie-Paule Briulet got her start. She drew and colored compositions combining lightness, fluidity and precision of detail.
The metamorphosis came about fifteen years ago, when she received an original gift from friends and family: she joined the Atelier de Créativité in Tarbes in the Hautes-Pyrénées. It was then, under the benevolent eye of Marie-Hélène Cabanes, that she fell under the spell of acrylics and blossomed in large formats!
From her beginnings in watercolor, and her admiration for the famous Blanche Odin, she has retained her perfectionism and her love of still lifes, and in particular flowers, which often punctuate her work.
It all starts with black
Covering the canvas in black is how it all begins.
It was at an exhibition organized by Marie-Hélène Cabanes, entitled Noir-noirs-noires. Les dessous du tableau that Marie-Paule discovered the magic of black, the chiaroscuro of Rembrandt and Caravaggio, the black-light of the late Pierre Soulages.
It was a real eye-opener! From black, she tried to bring out the vibration of color, sometimes frank, sometimes transparent, revealing the infinite depth of tones.
Between realism and abstraction
With a canvas previously bathed in black, Marie-Paule quickly found her style: an arrangement of colored spots and light on a large format, preferably square. This magical, almost obsessive square is so appealing to artists for its modernity and compositional challenge.
She suggests, we guess! Inspired by the spontaneous brushstrokes of Impressionism, she depicts objects, faces and landscapes. No lines, just touches of color that sculpt volume. In this way, the reference to figuration is always legible.
Her favourite themes? Marie-Paule finds her inspiration, without a doubt, in nature, the floral world, but also and above all architecture, cityscapes scenes of life.
And it’s clear that her canvases are inhabited: people taking shape, windows lit up, foliage swaying in the wind, shapes stacked, cohabiting and communicating, colors calling out and responding to each other.
In these soft, blurred zones where painting comes to life, emotions, delicacy and poetry are also born.
> Exhibition open Monday to Friday, 9.30am to 12.30pm and 2pm to 6pm
German :
Von Aquarell- zu Acrylmalerei
Auch wenn ihre aktuelle Arbeit es nicht vermuten lässt, hat Marie-Paule Briulet mit Aquarellmalerei begonnen. Sie zeichnete und kolorierte Kompositionen, die Leichtigkeit, Flüssigkeit und Detailgenauigkeit in sich vereinten.
Vor etwa 15 Jahren wurde sie durch ein originelles Geschenk aus ihrem Bekanntenkreis zu einer Metamorphose angeregt: Sie trat dem Atelier de Créativité in Tarbes im Departement Hautes-Pyrénées bei. Unter der wohlwollenden Anleitung von Marie-Hélène Cabanes verliebte sie sich in die Acrylmalerei und entfaltete sich in großen Formaten!
Von ihren Anfängen in der Wassermalerei und ihrer Bewunderung für die berühmte Blanche Odin sind ihr Perfektionismus und ihre Liebe zu Stillleben geblieben, insbesondere zu Blumen, die immer wieder in ihren Arbeiten auftauchen.
Alles beginnt mit Schwarz
Alles beginnt damit, die Leinwand mit Schwarz zu bedecken.
Anlässlich einer von Marie-Hélène Cabanes organisierten Ausstellung mit dem Titel Noir-noirs-noires. Les dessous du tableau , entdeckte Marie-Paule die Magie des Schwarz, das Helldunkel von Rembrant und Caravaggio, das Schwarz-Licht des verstorbenen Pierre Soulages.
Es macht Klick! Sie versucht, aus dem Schwarz die Vibration der Farbe hervorzubringen, die mal klar, mal transparent ist und die unendliche Tiefe der Töne enthüllt.
Zwischen Realismus und Abstraktion
Mit einer zuvor in Schwarz getauchten Leinwand findet Marie-Paule sehr schnell ihren Stil: eine Anordnung von Farbflecken und Licht auf einem großen, vorzugsweise quadratischen Format. Dieses magische, fast zwanghafte Quadrat, das Künstlern aufgrund seiner Modernität und der kompositorischen Herausforderung, die es stellt, so gut gefällt.
Sie deutet an, man rät! Sie lässt sich von den spontanen Pinselstrichen des Impressionismus inspirieren und malt Gegenstände, Gesichter und Landschaften. Keine Linien, nur Farbtupfer, die ein Volumen formen. So ist der Bezug zur Figuration immer lesbar.
Ihre bevorzugten Themen? Marie-Paule findet ihre Inspiration zweifellos in der Natur, in der Blumenwelt, aber auch und vor allem in der Architektur, in Stadtlandschaften Szenen aus dem Leben.
Denn man spürt, dass ihre Gemälde bewohnt sind: Personen, die sich abzeichnen, erleuchtete Fenster, Laub, das sich im Wind bewegt, Formen, die sich stapeln, zusammenleben und kommunizieren, Farben, die sich gegenseitig ansprechen und antworten.
So entstehen in diesen verschwommenen und weichen Bereichen, in denen die Malerei zum Leben erwacht, auch Emotionen, Zartheit und Poesie.
> Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen
Italiano :
Dall’acquerello all’acrilico
Se il suo lavoro attuale è un dato di fatto, Marie-Paule Briulet ha iniziato con l’acquerello. Disegnava e colorava composizioni che combinavano leggerezza, fluidità e precisione dei dettagli.
La metamorfosi è avvenuta circa quindici anni fa, quando ha ricevuto un regalo originale da amici e parenti: è entrata nell’Atelier de Créativité di Tarbes, negli Hautes-Pyrénées. È allora che, sotto l’occhio benevolo di Marie-Hélène Cabanes, subisce il fascino degli acrilici e inizia a dipingere in grandi formati!
Dagli inizi nella pittura ad acquerello e dall’ammirazione per la famosa Blanche Odin, ha mantenuto il suo perfezionismo e il suo amore per le nature morte, in particolare per i fiori, che spesso compaiono nelle sue opere.
Tutto inizia con il nero
Il nero sulla tela è l’inizio di tutto.
È in occasione di una mostra organizzata da Marie-Hélène Cabanes, intitolata Noir-noirs-noires. Les dessous du tableau che Marie-Paule ha scoperto la magia del nero, il chiaroscuro di Rembrandt e Caravaggio e la luce nera del compianto Pierre Soulages.
È stato un vero e proprio colpo di fulmine! Dal nero cercava di far emergere la vibrazione del colore, a volte franco, a volte trasparente, rivelando l’infinita profondità dei toni.
Tra realismo e astrazione
Con una tela precedentemente immersa nel nero, Marie-Paule ha trovato rapidamente il suo stile: una combinazione di macchie colorate e di luce su un grande formato, preferibilmente quadrato. Questo quadrato magico, quasi ossessivo, attrae gli artisti per la sua modernità e per la sfida compositiva che pone.
Lei suggerisce, noi indoviniamo! Ispirandosi alle pennellate spontanee dell’Impressionismo, ritrae oggetti, volti e paesaggi. Niente linee, solo tocchi di colore che scolpiscono il volume. In questo modo, il riferimento alla figurazione è sempre leggibile.
Quali sono i suoi temi preferiti? Marie-Paule trova indubbiamente la sua ispirazione nella natura, nel mondo dei fiori, ma anche e soprattutto nell’architettura e nei paesaggi urbani scene di vita.
Perché si sente che le sue tele sono abitate: persone che prendono forma, finestre illuminate, fogliame che ondeggia al vento, forme accatastate, che convivono e comunicano, colori che si chiamano e si rispondono a vicenda.
In queste zone morbide e sfocate in cui il dipinto prende vita, nascono anche emozioni, delicatezza e poesia.
> Mostra aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
Espanol :
De la acuarela al acrílico
Marie-Paule Briulet se inició en la acuarela. Dibujaba y coloreaba composiciones que combinaban ligereza, fluidez y precisión en los detalles.
La metamorfosis llegó hace unos quince años, cuando recibió un regalo original de amigos y familiares: ingresó en el Atelier de Créativité de Tarbes, en los Altos Pirineos. Fue entonces, bajo la benévola mirada de Marie-Hélène Cabanes, cuando cayó bajo el hechizo de los acrílicos y comenzó a pintar en grandes formatos
De sus inicios en la acuarela y su admiración por la célebre Blanche Odin, ha conservado su perfeccionismo y su amor por las naturalezas muertas y, en particular, por las flores, que aparecen a menudo en sus obras.
Todo empieza con el negro
Todo empieza cubriendo el lienzo de negro.
Fue en una exposición organizada por Marie-Hélène Cabanes, titulada Noir-noirs-noires. Les dessous du tableau , Marie-Paule descubrió la magia del negro, el claroscuro de Rembrandt y Caravaggio, y la luz negra del difunto Pierre Soulages.
Le abrió los ojos A partir del negro, intentaba hacer surgir la vibración del color, a veces franco, a veces transparente, revelando la infinita profundidad de los tonos.
Entre realismo y abstracción
Con un lienzo previamente bañado en negro, Marie-Paule encontró rápidamente su estilo: una combinación de manchas de color y de luz sobre un gran formato, preferentemente cuadrado. Este cuadrado mágico, casi obsesivo, atrae tanto a los artistas por su modernidad y el reto compositivo que plantea.
Ella sugiere, ¡suponemos! Inspirándose en las pinceladas espontáneas del Impresionismo, representa objetos, rostros y paisajes. Sin líneas, sólo toques de color que esculpen el volumen. De este modo, la referencia a la figuración es siempre legible.
¿Cuáles son sus temas preferidos? Marie-Paule se inspira sin duda en la naturaleza, en el mundo de las flores, pero también, y sobre todo, en la arquitectura y los paisajes urbanos, escenas de la vida.
Porque se puede sentir que sus lienzos están habitados: personas que toman forma, ventanas iluminadas, follaje mecido por el viento, formas apiladas, que cohabitan y se comunican, colores que se llaman y se responden.
En estas zonas suaves y borrosas donde el cuadro cobra vida, nacen también las emociones, la delicadeza y la poesía.
> Exposición abierta de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 y de 14.00 a 18.00 horas
