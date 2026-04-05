Exposition : les coulisses de l’orgue Merklin et visite de l’église, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Exposition : les coulisses de l’orgue Merklin et visite de l’église 18 – 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Édifiée au XIIe siècle et remaniée au XVe dans un style gothique, cette église possède une flèche reconstruite au XIXe siècle. Elle abrite de nombreux trésors artistiques : reliquaires en bois des XVIIe et XVIIIe siècles, tableaux, statues en terre cuite et vitraux. Une restauration complète de ses éléments architecturaux s’est achevée en 2010.

Proposée par l’association « Orgues en Pays Fléchois »

En attendant la fin des travaux de restauration prévue pour fin juin 2027, plongez au cœur de ce chantier hors norme. À travers de magnifiques clichés, découvrez les secrets et la minutie du métier de facteur d’orgue, un savoir-faire d’exception au chevet de notre géant de musique.

Lieu : Église Saint-Thomas

Horaires :

o Vendredi 15h 18h

o Samedi : 10h00 à 18h00

o Dimanche : 14h00 à 18h00

Sauf si célébration

️ Entrée libre et gratuite

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Édifiée au XIIe siècle et remaniée au XVe dans un style gothique, cette église possède une flèche reconstruite au XIXe siècle. Elle abrite de nombreux trésors artistiques : reliquaires en bois des et…

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