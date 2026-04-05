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Exposition : les coulisses de l’orgue Merklin et visite de l’église, LA FLECHE, La Flèche

vendredi 18 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Exposition : les coulisses de l’orgue Merklin et visite de l’église, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Exposition : les coulisses de l’orgue Merklin et visite de l’église 18 – 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Édifiée au XIIe siècle et remaniée au XVe dans un style gothique, cette église possède une flèche reconstruite au XIXe siècle. Elle abrite de nombreux trésors artistiques : reliquaires en bois des XVIIe et XVIIIe siècles, tableaux, statues en terre cuite et vitraux. Une restauration complète de ses éléments architecturaux s’est achevée en 2010.
Proposée par l’association « Orgues en Pays Fléchois »
En attendant la fin des travaux de restauration prévue pour fin juin 2027, plongez au cœur de ce chantier hors norme. À travers de magnifiques clichés, découvrez les secrets et la minutie du métier de facteur d’orgue, un savoir-faire d’exception au chevet de notre géant de musique.
Lieu : Église Saint-Thomas
Horaires :
o Vendredi 15h 18h
o Samedi : 10h00 à 18h00
o Dimanche : 14h00 à 18h00
Sauf si célébration
️ Entrée libre et gratuite

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Édifiée au XIIe siècle et remaniée au XVe dans un style gothique, cette église possède une flèche reconstruite au XIXe siècle. Elle abrite de nombreux trésors artistiques : reliquaires en bois des et…

©MINISTERE CULTURE

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