Exposition Les Coupés et les Cabriolets Valençay

Le Musée de l’Automobile vous présente sa nouvelle exposition temporaire exceptionnelle consacrée aux légendes sportives de Renault organisée chaque année en partenariat avec l’association des Amis du Musée de l’Automobile de Valençay ! Visible tous les jours d’ouverture du Musée.

Les légendes sportives de Renault. c’est une quinzaine de modèles mythiques réunis pour l’occasion de la Dauphine Gordini aux emblématiques Clio et Mégane RS.

Un voyage au cœur de la branche sportive de Renault, Renault Sport, née en 1976 de la fusion entre Alpine et Gordini.

L’héritage d’Amédée Gordini, surnommé le sorcier de la mécanique, dont le partenariat avec Renault a marqué l’histoire des voitures de compétition.

La découverte de l’icône Alpine, marque française de légende, synonyme de légèreté, agilité et victoires en course. 7 .

English :

The Musée de l’Automobile presents its new, exceptional temporary exhibition devoted to Renault?s sporting legends, organized each year in partnership with the Association des Amis du Musée de l?Automobile de Valençay! Visible every day the Museum is open.

