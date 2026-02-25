Exposition Les créas de Sofi Éguzon-Chantôme

Exposition Les créas de Sofi

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre

Gratuit

Début : Samedi 2026-03-03 09:30:00

fin : 2026-03-31 12:30:00

2026-03-03

Exposition de peinture animalière Les créas de Sofi aquarelle à découvrir au bureau de tourisme d’Éguzon.

English :

Animal painting exhibition Les créas de Sofi watercolors to discover at the Éguzon tourist office.

