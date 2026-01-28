Exposition Les Créas de Sophie Maison du Roy Casteljaloux
Exposition Les Créas de Sophie
Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-28
2026-02-02
Exposition Mandalas Zenart.
Vernissage le mercredi 4 février à 17h30. .
Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr
English : Exposition Les Créas de Sophie
