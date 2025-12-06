Exposition Les crèches du monde Salle Pierre Belain d’Esnambuc Allouville-Bellefosse

Exposition Les crèches du monde

Durant cette 30e édition, venez admirer plus de 800 crèches de Noël venues du monde entier et confectionnées selon différentes matières comme le liège, le fer, le bois, la céramique, le tissu, les coquillages… Un coup de cœur pour l’une d’entre elles ? Sachez qu’elles sont également en vente. .

Salle Pierre Belain d'Esnambuc, 18 Rue Jacques Anquetil, Allouville-Bellefosse 76190, Seine-Maritime, Normandie
Contact: frab.cauxretro@gmail.com

