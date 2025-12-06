Exposition Les crèches du monde Salle Pierre Belain d’Esnambuc Allouville-Bellefosse
Salle Pierre Belain d’Esnambuc 18 Rue Jacques Anquetil Allouville-Bellefosse Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-06
fin : 2025-12-14
2025-12-06
Durant cette 30e édition, venez admirer plus de 800 crèches de Noël venues du monde entier et confectionnées selon différentes matières comme le liège, le fer, le bois, la céramique, le tissu, les coquillages… Un coup de cœur pour l’une d’entre elles ? Sachez qu’elles sont également en vente. .
Salle Pierre Belain d’Esnambuc 18 Rue Jacques Anquetil Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie frab.cauxretro@gmail.com
