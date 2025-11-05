Exposition les crèches martégales, tradition et savoir-faire Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Exposition les crèches martégales, tradition et savoir-faire

Du 05/11 au 16/11/2025 du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Dates supplémentaires les 11/11 et 16/11. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Une exposition réalisée par l’association d’arts et traditions provençales La Capouliero.

Martigues célèbre la magie de Noël et ses traditions avec une exposition inédite qui met en lumière le savoir-faire des artisans locaux et la richesse du patrimoine provençal. Cette exposition vous plonge dans l’univers fascinant des crèches et des santons, entre authenticité, créativité et passion.



À travers une sélection de crèches uniques, découvrez le talent des artisans santonniers et l’originalité des scènes qui mêlent figures de la Nativité et personnages emblématiques de la vie en Provence. Chaque création témoigne d’un art populaire vivant, transmis de génération en génération.



Complétez l’expérience avec les décors et santons traditionnels de l’association La Capouliero, qui perpétue avec passion cet héritage culturel. Vous pourrez admirer la minutie des gestes et la diversité des personnages qui font toute la richesse de cet art.



Cette exposition immersive vous invite à redécouvrir la Provence, son savoir-faire et ses traditions. .

English :

An exhibition produced by the Provençal arts and traditions association La Capouliero.

German :

Eine Ausstellung, die vom provenzalischen Kunst- und Traditionsverein La Capouliero organisiert wurde.

Italiano :

Una mostra organizzata dall’associazione di arti e tradizioni provenzali La Capouliero.

Espanol :

Una exposición producida por la asociación de artes y tradiciones provenzales La Capouliero.

