Exposition « Les Crues de l’Yonne et du Vrin depuis 1910 » Salle des fêtes de la mairie de Précy-sur-Vrin Précy-sur-Vrin

Exposition « Les Crues de l’Yonne et du Vrin depuis 1910 » Salle des fêtes de la mairie de Précy-sur-Vrin Précy-sur-Vrin samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Les Crues de l’Yonne et du Vrin depuis 1910 » 20 et 21 septembre Salle des fêtes de la mairie de Précy-sur-Vrin Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre de « Qui l’eut crues ? », une initiative du Syndicat mixte Yonne médian, venez découvrir cette exposition de photos d’archives des crues de l’Yonne et du Vrin depuis 1910 dans plusieurs communes du Jovinien. Un voyage dans le temps pour être sensibilisé sur les risques liés aux crues.

Salle des fêtes de la mairie de Précy-sur-Vrin 6 rue du Presbytère, 89116 Précy-sur-Vrin Précy-sur-Vrin 89116 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre de « Qui l’eut crues ? », une initiative du Syndicat mixte Yonne médian, venez découvrir cette exposition de photos d’archives des crues de l’Yonne et du Vrin depuis 1910 dans plusieurs…

© J.-M. S.