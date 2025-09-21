Exposition « Les Dalo » FERE EN TARDENOIS Fère-en-Tardenois

Exposition « Les Dalo » Dimanche 21 septembre, 09h30 FERE EN TARDENOIS Aisne

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’univers unique et expressif du collectif Les DALO, céramistes sculpteurs contemporains.

FERE EN TARDENOIS FERE EN TARDENOIS 11 PLACE ARISTIDE BRIAND Fère-en-Tardenois 02130 PLACE ARISITDE BRIAND Aisne Hauts-de-France 03.23.82.20.44 https://ville-ferentardenois.com/ La place Aristide Briand se situe devant la mairie ; elle accueille de nombreux évènements (brocante, foire, exposition de voitures, etc…) Parkings à proximité

Commune de Fère en Tardenois