Exposition : Les Décodeuses du Numérique Médiathèque Assia Djebar Blanquefort

Exposition : Les Décodeuses du Numérique 23 décembre 2025 – 21 février 2026 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Entrée libre

Début : 2025-12-23T14:00:00 – 2025-12-23T18:00:00

Fin : 2026-02-21T10:00:00 – 2026-02-21T13:00:00

Au travers de 12 portraits de chercheuses, enseignantes-chercheuses et ingénieures dans les sciences du numérique, croquées par le crayon de Léa Castor, ces portraits mettent en avant la diversité des recherches en sciences du numérique et contribuent à briser les stéréotypes qui dissuadent les femmes de s’engager dans cette voie.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Bande dessinée Les Décodeuses du numérique, CNRS Editions, Léa Castor, Célia Esnoult, Laure Thiébault, sous la direction de M. Charara, M. Serre et Mme Siegel