Exposition Les défenses côtières allemandes de Dinard (1942-1944) Parc de Port Breton Dinard

Exposition Les défenses côtières allemandes de Dinard (1942-1944)

Parc de Port Breton 2 Rue de l’Isle Celée Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-05-02

Exposition Les défenses côtières allemandes de Dinard (1942-1944) réalisée par l’association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard Rance Emeraude et en partenariat avec la ville de Dinard, la région Bretagne et la Fondation BPGO.

Informations pratiques

Lieu Parc de Port Breton .

Parc de Port Breton 2 Rue de l’Isle Celée Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 95 82

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English :

L’événement Exposition Les défenses côtières allemandes de Dinard (1942-1944) Dinard a été mis à jour le 2026-03-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme