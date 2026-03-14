Exposition Les défenses côtières allemandes de Dinard (1942-1944) Parc de Port Breton Dinard
Exposition Les défenses côtières allemandes de Dinard (1942-1944) Parc de Port Breton Dinard samedi 2 mai 2026.
Exposition Les défenses côtières allemandes de Dinard (1942-1944)
Parc de Port Breton 2 Rue de l’Isle Celée Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-05-02
Exposition Les défenses côtières allemandes de Dinard (1942-1944) réalisée par l’association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard Rance Emeraude et en partenariat avec la ville de Dinard, la région Bretagne et la Fondation BPGO.
Informations pratiques
Lieu Parc de Port Breton .
Parc de Port Breton 2 Rue de l’Isle Celée Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 95 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Les défenses côtières allemandes de Dinard (1942-1944) Dinard a été mis à jour le 2026-03-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme