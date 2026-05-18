Exposition Les demoiselles de Virginie Matz Espace culturel Simone Veil Beignon
Exposition Les demoiselles de Virginie Matz Espace culturel Simone Veil Beignon vendredi 5 juin 2026.
Beignon
Exposition Les demoiselles de Virginie Matz
Espace culturel Simone Veil 4 Rue Mgr Becel Beignon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-05
Exposition Virginie Matz
du 5 au 30 juin
À la médiathèque/ espace culturel Simone Veil à Beignon
Vernissage le vendredi 5 à partir de 19h00 Entrée libre
Plongez dans l’univers coloré de Virginie Matz, un monde habité de demoiselles aussi charmante qu’amusantes, qui inspirent la joie de vivre ! .
Espace culturel Simone Veil 4 Rue Mgr Becel Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 84 87
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L’événement Exposition Les demoiselles de Virginie Matz Beignon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande