Exposition Les demoiselles de Virginie Matz Espace culturel Simone Veil Beignon

Beignon

Exposition Les demoiselles de Virginie Matz

Espace culturel Simone Veil 4 Rue Mgr Becel Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-05

Exposition Virginie Matz

du 5 au 30 juin

À la médiathèque/ espace culturel Simone Veil à Beignon

Vernissage le vendredi 5 à partir de 19h00 Entrée libre

Plongez dans l’univers coloré de Virginie Matz, un monde habité de demoiselles aussi charmante qu’amusantes, qui inspirent la joie de vivre ! .

Espace culturel Simone Veil 4 Rue Mgr Becel Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 84 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Les demoiselles de Virginie Matz Beignon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande