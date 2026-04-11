Exposition : Les dessins de Franck Bonnet Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 14:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Du 7 au 23 avril, dans le cadre de la 36? édition des Journées de la Bande Dessinée, la médiathèque George-Sand vous invite à venir découvrir une exposition de dessins originaux de Franck Bonnet, invité d’honneur de cette édition. Cette exposition est une occasion unique de plonger dans l’univers graphique d’un auteur majeur de la bande dessinée contemporaine. À travers une sélection d’œuvres originales, découvrez la richesse de son trait, son sens du récit et son goût pour l’aventure. Qui est Franck Bonnet ? Originaire de Troyes, Franck Bonnet débute dans des fanzines avant de se faire remarquer en 1991 en remportant le prix du meilleur dessinateur amateur au festival international de la BD de Grenoble.Après des études de dessin en génie civil et un passage en cabinet d’architecture, il poursuit en parallèle une carrière artistique prometteuse. C’est en collaborant avec les éditions Dargaud qu’il rencontre Didier Van Cauwelaert, qui lui ouvre les portes du monde professionnel. Ensemble, ils travaillent notamment sur le film Les Amies de ma femme, puis sur la série Vanity Benz, dont le premier tome paraît en 1995.Depuis, Franck Bonnet développe une œuvre riche et variée, explorant aussi bien la bande dessinée historique que l’heroic fantasy ou encore le polar. Formé auprès de Jean-Yves Mitton, il revendique un style marqué, notamment par l’usage expressif des aplats de noir.Depuis 2009, il s’illustre particulièrement dans des récits liés à l’univers maritime, affirmant son talent de conteur et son goût pour les grandes aventures. Un avant-goût du festival Cette exposition ouvre le bal des Journées de la BD, qui se tiendront les 25 et 26 avril à l’espace René Cassin.Lors de ce week-end festif, vous aurez l’occasion de rencontrer Franck Bonnet, auteur de l’affiche et « capitaine » de cette édition, ainsi qu’une cinquantaine d’auteurs invités.Ne manquez pas cette immersion artistique et venez admirer de près le travail d’un grand nom de la bande dessinée !

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr



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