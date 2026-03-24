EXPOSITION LES DESSINS DE GASTON INVESTISSENT LES MURS DE LA MÉDIATHÈQUE !

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-14

À ne pas manquer !

Dessinateur de presse, auteur de bande dessinée et scénariste, Gaston (Alain Rémy) explore depuis de nombreuses années toutes les facettes du dessin. De la satire aux carnets de voyage, en passant par le roman graphique, son trait libre et engagé croque le monde avec humour, finesse et regard critique.

Très attaché à Palavas, il signe notamment le carnet de voyage Chez nous… à Palavas .

Médiathèque municipale Saint-Exupéry

Entrée libre et ouvert à tous

Infos 04 67 50 42 49 .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EXPOSITION LES DESSINS DE GASTON INVESTISSENT LES MURS DE LA MÉDIATHÈQUE !

Not to be missed!

L’événement EXPOSITION LES DESSINS DE GASTON INVESTISSENT LES MURS DE LA MÉDIATHÈQUE ! Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 ADT34