EXPOSITION LES DESSINS DE GASTON INVESTISSENT LES MURS DE LA MÉDIATHÈQUE ! Palavas-les-Flots
EXPOSITION LES DESSINS DE GASTON INVESTISSENT LES MURS DE LA MÉDIATHÈQUE ! Palavas-les-Flots mardi 14 avril 2026.
EXPOSITION LES DESSINS DE GASTON INVESTISSENT LES MURS DE LA MÉDIATHÈQUE !
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-14
À ne pas manquer !
Dessinateur de presse, auteur de bande dessinée et scénariste, Gaston (Alain Rémy) explore depuis de nombreuses années toutes les facettes du dessin. De la satire aux carnets de voyage, en passant par le roman graphique, son trait libre et engagé croque le monde avec humour, finesse et regard critique.
Très attaché à Palavas, il signe notamment le carnet de voyage Chez nous… à Palavas .
Médiathèque municipale Saint-Exupéry
Entrée libre et ouvert à tous
Infos 04 67 50 42 49 .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com
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L’événement EXPOSITION LES DESSINS DE GASTON INVESTISSENT LES MURS DE LA MÉDIATHÈQUE ! Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 ADT34