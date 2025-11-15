Exposition Les dessins de Marcel Aurange 15 novembre au 15 décembre 2025 Ligueux en Périgord Sorges et Ligueux en Périgord

Exposition Les dessins de Marcel Aurange 15 novembre au 15 décembre 2025 Ligueux en Périgord

14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Les 31 mai et 1er juin 2025, la première Fête des Mots a eu lieu. A cette occasion, Marcel Aurange, plasticien-sculpteur, artiste-reporte était présent avec son carnet de dessins. Il en a alors croquer des scènes, le visible et l’invisible qu’il partage aujourd’hui avec nous. .

14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 60 04 54 58

