Exposition – Les dessous des musées Musée des beaux-arts, La Cohue Vannes

Exposition – Les dessous des musées 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts, La Cohue Morbihan

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un musée pour qui, pour quoi faire ?

Autant de questions abordées dans l’exposition Les dessous des musées. Pédagogique, ludique et interactive, elle s’adresse à tous les publics : enfants, adultes, scolaires, vannetaises et vannetais, touristes français ou étrangers… La scénographie met en valeur les collections des deux institutions de la ville de Vannes, le musée des beaux-arts et le musée d’histoire et d’archéologie, actuellement fermé pour rénovation.

Deux musées, deux collections : découvrez comment l’équipe travaille au quotidien et se prépare à vous offrir des œuvres magnifiées dans des bâtiments rénovés. Un musée, même fermé, est une petite ruche où chacun tient son rôle dans la partie immergée de l’iceberg. L’exposition sera évolutive, afin de donner à voir l’avancée des travaux des musées.

Alors, venez découvrir les musées comme vous ne les avez jamais vus !

Musée des beaux-arts, La Cohue 15 place Saint Pierre, 56000 Vannes

La Cohue, terme fréquemment utilisé dans l'Ouest pour désigner la halle, date à Vannes du XIIIe siècle et appartient au duc de Bretagne.

Le passage central accueillait bouchers, boulangers, toiliers, merciers… mais devenu trop étroit, il s’étend au XIVe siècle en deux nefs supplémentaires orientées au nord et au sud, et communiquant par quatre baies en arcs brisés toujours visibles.

Au XVe siècle, la salle haute, où se tiennent les cours de justice du duc, est construite perpendiculairement aux trois nefs du rez-de-chaussée. Elle conserve ses deux grands murs pignons avec leurs baies et les bancs de pierre dans l’embrasure.

Transformé au XVIIe siècle, cet espace aux belles proportions accueille le parlement de Bretagne exilé à Vannes entre 1975 et 1690. Ces travaux nécessitent de renforcer le bâtiment au rez-de-chaussée par des piliers massifs et voûtés. C’est vers cette époque que l’ensemble du bâtiment est doté de toitures. Sous la Révolution, la salle haute sert de tribunal, puis devient le théâtre, jusqu’à la dernière guerre.

Devenue propriété de la ville en 1813, la Cohue devient musée des beaux-arts dans les années 1980.

Vue de l’exposition Les dessous des musées © Direction de la communication – Ville de Vannes.