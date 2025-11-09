Exposition les deux guerres, la libération de Wettolsheim en 1945 Wettolsheim
Exposition les deux guerres, la libération de Wettolsheim en 1945
8 place du général de Gaulle Wettolsheim Haut-Rhin
Début : Mardi 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-11 17:00:00
2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11
Une exposition passionnante pour découvrir l'histoire de Wettolsheim pendant les deux guerres et sa libération, le 2 février 1945.
Le cercle de recherche historique de Wettolsheim propose de découvrir l’histoire de Wettolsheim au travers d’une exposition retraçant les deux grandes guerres et la libération du village, le 2 février 1945.
A cette occasion, le livre wettolsheim libéré sera en vente sur place au prix de 30€ 0 .
8 place du général de Gaulle Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est
English :
A fascinating exhibition on the history of Wettolsheim during the First and Second World Wars and its liberation on February 2, 1945.
German :
Eine spannende Ausstellung, um die Geschichte von Wettolsheim während der beiden Kriege und seine Befreiung am 2. Februar 1945 zu entdecken.
Italiano :
Un’affascinante mostra che esplora la storia di Wettolsheim durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale e la sua liberazione il 2 febbraio 1945.
Espanol :
Una fascinante exposición que explora la historia de Wettolsheim durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales y su liberación el 2 de febrero de 1945.
