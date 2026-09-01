Informations pratiques

Frossay

EXPOSITION LES DINOSAURES

1 rue de Bel Air Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

DINO EXPO UN ÉVÉNEMENT CULTUREL ET FAMILIAL !

Dino Expo vous invite à un véritable voyage à travers le temps, à la rencontre des créatures les plus fascinantes de l’histoire de la Terre. L’exposition présente 17 dinosaures, représentant 13 espèces différentes, dont le célèbre Tyrannosaure, ainsi que le Brontosaure, le Ptéranodon ou encore le Protocératops. Conçue pour captiver petits et grands, Dino Expo allie richesse visuelle et rigueur scientifique et invite le visiteur à repenser certaines idées reçues sur les dinosaures souvent influencées par le cinéma. Chaque dinosaure est accompagné d’une signalétique pédagogique et ludique, permettant de comprendre l’évolution de ces espèces à travers les différentes périodes du Mésozoïque.

Pour les enfants, un espace photo permet de prendre la pose sur deux adorables bébés dinosaures pour immortaliser leur visite !

Dino Expo est une création de Damien Gouvier, passionné de dinosaures et habitant du Pays de Retz. Il a conçu cette exposition éphémère afin de la présenter dans les petites communes de la région et ainsi partager sa passion avec le plus grand nombre. Elle sera prochainement exportée dans la région nord du Portugal. .

1 rue de Bel Air Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 72 72 mairie@frossay.fr

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L’événement EXPOSITION LES DINOSAURES Frossay a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin