Exposition ‘Les dinosaures’ Cour de la mairie Montmoreau
Exposition ‘Les dinosaures’ Cour de la mairie Montmoreau mercredi 15 avril 2026.
Exposition ‘Les dinosaures’
Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-15
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-04-15
Cette exposition vous est présentée dans le cadre de l’événement La Science se livre .
.
Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition ‘Les dinosaures’
This exhibition is presented as part of the event “Science on Display”.
L’événement Exposition ‘Les dinosaures’ Montmoreau a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme du Sud Charente