Exposition Les doigts de Fay Fay-de-Bretagne
mercredi 26 août 2026 · Fay-de-Bretagne
Informations pratiques
Fay-de-Bretagne
Exposition Les doigts de Fay
Médiathèque La Grange Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-08-26
Exposition photo Les doigts de Fay
Entrée libre aux horaires d’ouvertures de la médiathèque.
Mercredi 10h 13h / 15h 18h
Vendredi 14h 18h
Samedi 10h 12h
Dimanche 10h30 12h15 .
Médiathèque La Grange Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 33 65
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English :
Fay’s Fingers Photo Exhibition
L’événement Exposition Les doigts de Fay Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays Erdre Canal Forêt
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