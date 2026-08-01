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AGENDA · Fay-de-Bretagne

Exposition Les doigts de Fay Fay-de-Bretagne

mercredi 26 août 2026 · Fay-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Adresse
Médiathèque La Grange
Ville
44130 Fay-de-Bretagne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Fay-de-Bretagne

Exposition Les doigts de Fay

Médiathèque La Grange Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-08-26

Exposition photo Les doigts de Fay
Entrée libre aux horaires d’ouvertures de la médiathèque.
Mercredi 10h 13h / 15h 18h
Vendredi 14h 18h
Samedi 10h 12h
Dimanche 10h30 12h15   .

Médiathèque La Grange Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 33 65 

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English :

Fay’s Fingers Photo Exhibition

L’événement Exposition Les doigts de Fay Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays Erdre Canal Forêt

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