Informations pratiques

Fay-de-Bretagne

Exposition Les doigts de Fay

Médiathèque La Grange Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-08-26

Exposition photo Les doigts de Fay

Entrée libre aux horaires d’ouvertures de la médiathèque.

Mercredi 10h 13h / 15h 18h

Vendredi 14h 18h

Samedi 10h 12h

Dimanche 10h30 12h15 .

Médiathèque La Grange Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 33 65

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English :

Fay’s Fingers Photo Exhibition

L’événement Exposition Les doigts de Fay Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays Erdre Canal Forêt