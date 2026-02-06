Exposition Les douze travaux de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage
Exposition Les douze travaux de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage samedi 4 avril 2026.
Exposition Les douze travaux de Brouage
Brouage 1 Rue du port Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-04-04
Rétrospective des travaux de réhabilitation réalisés sur le site de Brouage.
.
Brouage 1 Rue du port Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60 contact.brouage@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A look back at the rehabilitation work carried out on the Brouage site.
L’événement Exposition Les douze travaux de Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes