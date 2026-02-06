Exposition Les douze travaux de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage

Exposition Les douze travaux de Brouage

Brouage 1 Rue du port Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2026-04-04

fin : 2026-09-20

2026-04-04

Rétrospective des travaux de réhabilitation réalisés sur le site de Brouage.

Brouage 1 Rue du port Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60 contact.brouage@charente-maritime.fr

English :

A look back at the rehabilitation work carried out on the Brouage site.

